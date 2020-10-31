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بنسبة 20%.. تاج الدين يكشف عن وجود زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن حالات الإصابة بكورونا في مصر لم تنتهي، وتقرير وزارة الصحة الذي يعلن لا يضم كل الارقام الصحيحة للحالات، معقبا: هناك عدد من الحالات التي لا يبلغ عنها وتبقى في المنزل.

وأضاف "تاج الدي" خلال تصريحات تلفزيوينة علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك إصابات بكورونا في كل الأعمار، ويمكن للانسان أن يكون مصاب ولكن دون أي أعراض وبناء على هذا ينقل العدوى إلى الباقي.

وشدد على أن هناك متابعة دقيقة ورصد لعدد للحالات من قبل وزارة الصحة يوميا، معقبا: هناك نسبة زيادة في عدد الأصابات تصل إلى 15 و20% حاليا.

ولفت إلى أن فيروس كورونا يأثر على على كل مناحي الحياة.

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