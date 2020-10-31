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حوادث

المتهم بقتل صديقه فى عيد الميلاد: مكنش قصدي أموته وكنت بجامل واعمل الواجب

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
"مكنش قصدى أموته.. انا بس عايز أجامل واعمل الواجب مع صحاب الحفل"، بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل صديقه بطلق ناري أثناء تواجده بصحبة عدد من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء بكفر شكر بمحافظة القليوبية.




وقال المتهم "ع. ا. ع" إن المجنى عليه زميله وصديقه ولم يقصد قتله على الإطلاق، وإنه فوجئ بخروج الطلقة صوب المجني عليه بطريق الخطأ، مشيرا إلى أنه كان قد أخرج السلاح لتحية الحاضرين في الحفل ولكن الفرح انقلب لحزن.


من ناحية أخرى، قررت نيابة كفر شكر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ لزميله أثناء حضورهما حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما.


كما قررت النيابة إرسال السلاح المستخدم للمعمل الجنائى، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية كفر منصور بمصرع أحد الشباب ويدعى "إسلام. م"، 24 عاما، بطلق ناري ووجود حالة فزع بين المواطنين.


وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عدد من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، خرجت إحدى الطلقات الطائشة من شاب استقرت في صدره ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقله إلى المستشفى وفر المتهم هاربا إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة، ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.


وتبين من التحقيقات أن المجني عليه والمتهم كانا متواجدين في حفل عيد ميلاد أحد الأصدقاء ورغب المتهم في مجاملة صاحب الحفل، فأخرج سلاحا ناريا كان بحوزته وأطلق رصاصة في الهواء لتحية الحاضرين، فاستقرت في جسد المجني عليه ولقي مصرعه في الحال، ونجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بعد هروبه في الزراعات المتاخمة.

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