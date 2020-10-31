سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور

أعلن الوكيل الحصري لشركة نيسان العالمية منذ فترة عن طرح سيارة نيسان قشقاي موديل 2021 باربع فئات هم Visia و Acenta و Tekna و MIDNIGHT .

وتعتبر السيارة نيسان قشقاي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعوم بشاحن توربيني للهواء، ينتج قوة 115 حصان ، و عزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT .

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي ، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن وسائل الأمن والسلامة، فتحتوي السيارة قشقاى على الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة الفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist .

وتحتوي على جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، و زجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

أما عن السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي فى مصر الآن

- اوتوماتيك / VISIA 2021 1200 CC تربو 365,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACENTA 2021 1200 CC تربو 401,000 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA 2021 1200 CC تربو 430,000 جنيه

- اوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 1200 CC تربو 439,000 جنيه