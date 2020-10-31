AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن الوكيل الحصري لشركة نيسان العالمية منذ فترة عن طرح سيارة نيسان قشقاي موديل 2021 باربع فئات هم Visia و Acenta و Tekna و MIDNIGHT .

وتعتبر السيارة نيسان قشقاي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعوم بشاحن توربيني للهواء، ينتج قوة 115 حصان ، و عزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT .

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي ، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن وسائل الأمن والسلامة، فتحتوي السيارة قشقاى على الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة الفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist .

وتحتوي على جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، و زجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

 

أما عن السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي فى مصر الآن

- اوتوماتيك / VISIA 2021    1200 CC تربو       365,000 جنيه

- اوتوماتيك / ACENTA 2021      1200 CC تربو       401,000 جنيه

- اوتوماتيك / TEKNA 2021 1200 CC تربو       430,000 جنيه

- اوتوماتيك / MIDNIGHT 2021  1200 CC تربو       439,000 جنيه

سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور
سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور
سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور
سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور
سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق الجيل الثاني من نيسان جوك الجديدة في السوق المصري

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

أسعار موديلات نيسان 2020 في مصر.. صور

القائمة الكاملة لأسعار هيونداي 2020 في مصر

تخفيض 25 ألف جنيه على نيسان سنترا 2020

ترشيحاتنا

الأسبوع الجاري.. لجنة 5 + 5 تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

خاص| الأرخص على مستوى العالم.. مصر تطلق أكبر مشروع للبلازما في الشرق الأوسط قريبا

الاستقرار يبني الدولة.. السيسي: أي تحرك في الشارع ستكون له تكلفة كبيرة.. فيديو

شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بالعراق

خاتم ألماس.. شاهد شبكة بشرى بعد خطبتها أمس

بحضور حازم إمام وسيف زاهر.. عمرو دياب: هو في حد لسه بيتفرج على الدوري المصري؟!

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. كارول سماحة بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

سعر ومواصفات نيسان قشقاي الرسمي فى مصر.. صور

رفقة خطيبها.. ديانا هشام بإطلالة صيفية على البحر