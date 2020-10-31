7.7 مليون ناخب.. القاهرة ترفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و 8 نوفمبر بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة ورؤساء مجالس إدارات شركتى المياه والصرف الصحى ومسئولى الأمن والكهرباء ومرفق الإسعاف.





وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخبين موزعون على 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزا انتخابيا.





وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين مشيرًا إالى أن فترة الصمت الانتخابى تبدأ فى العاصمة اعتبارًا من الغد.





وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.





وأكد المحافظ انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.







وأضاف المحافظ أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية برئاسة سكرتير عام المحافظة وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.





وأكد المحافظ أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.







وشدد المحافظ على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير اماكن انتظار لهم وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتي كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.





كما أكد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ.





كما طالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع مرور القاهرة لتييسر الحركة المرورية وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.



