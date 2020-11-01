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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 1-11-2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر لدي محلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020؛ بعد ارتفاعه أمس السبت في  ختام التعاملات، بمتوسط قدره 4 جنيهات علي الأقل بما كان عليه المعدن الأصفر.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محالات الصاغة نحو 824 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 706 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 942 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 549 جنيها.

وعلي نفس السياق بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6592 جنيها و أوقية الذهب نحو 29.3 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 941.714 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


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