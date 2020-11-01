أسعار الذهب اليوم 1-11-2020







ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محالات الصاغة نحو 824 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 706 جنيهات.





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 942 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 549 جنيها.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.





وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.