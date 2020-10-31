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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يشدد على رفع المحاضرات إليكترونيا لتطبيق التعليم الهجين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:07 م
رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط
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إيهاب عمر
أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن خالص التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة ولكافة أفراد المجتمع الجامعى من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين  بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد 2020/ 2021 متمنيًا عامًا موفقًا ومثمرًا للجميع .

وشدد رئيس جامعة أسيوط على عمداء كليات الجامعة على ضرورة متابعة انتظام العام الجامعى الجديد  والتأكد من دقة تطبيق نظام التعليم الهجين فى مختلف الكليات وفق النسب المحددة والمعلنة سابقًا والتى تجمع بين المحاضرات الحضورية داخل القاعات الدراسية والمحاضرات الالكترونية المقدمة على المنصات التعليمية المختلفة وذلك لتقليل تواجد الطلاب بكلياتهم لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد، موجهًا بضرورة التيسير على الطلاب وتعريفهم بالخدمات المتاحة على المنصات الالكترونية مع التزام الأساتذة بشتى الأقسام بضرورة تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق على الأقل وأتاحتها للطلاب على المنصة.
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جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لمجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة عن شهر أكتوبر 2020 بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وأعضاء المجلس من عمداء كافة كليات الجامعة النظرية والعملية.ِ

ووجه رئيس جامعة أسيوط بضرورة متابعة كذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعات الدراسية والمعامل وأماكن تجمع الطلاب والتأكد من وجود مسافات بينية كافية بين الطلاب ، وانتظام إجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة للأماكن بصفة دورية ، مع منع دخول الطلاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات من دخول المحاضرات الدراسية وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

كما كلف رئيس جامعة أسيوط نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية ، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى رصد لحالات إيجابية بين الطلاب المقيمين .

كما تضمن مجلس الجامعة مناقشة لعدد من الموضوعات الإدارية والتعليمية المدرجة على جدول أعمال المجلس عن هذا الشهر.

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