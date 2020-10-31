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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بطوخ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:44 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
  
اصيب 3 اشخاص بينهم طفل فى تصادم سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بطوخ اثر انفجار اطار الملاكى واختلت عحلة القياده فى يد قائده اثناء قدوم السيارة فى الاتجاه من بنها الى القاهرة وانحرفت للاتجاه المقابل بعد الاصطدام بالجزيرة الوسطى وتعطلت الحركه المروريه على الطريقين.

وتم نقل المصابين لمستشفى طوخ وجارى رفع اثار الحادث وفتح الطريق وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مامور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق الزراعى بطوخ امام الميكنة الزراعية.

انتقل على الفور المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ وتبين انه اثناء قدوم سيارة ملاكى مسرعه قادمه من بنها الى القاهرة انفجر اطار السيارة الامامى واختلت عجلة القياد فى يد قائدها واصطدمت بالجزيرة الوسطى وتخطت للطريق المقابل واسفر الحادث عن اصابة 3 اشخاص من ركاب الملاكى بينهم طفل وتوقفت الحركه المروريه فى الاتجاهين.

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