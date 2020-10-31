بسمة بوسيل بإطلالة جذابة بـ كاش مايوه على اليخت.. صور

اختُتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، امس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).









وشاركت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصور من رحلة بحرية خاصة باليخت ترتدي كاش مايوه أنيقاً.





وأقيمت أمس الجمعة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.





يعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.





كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



