AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسمة بوسيل بإطلالة جذابة بـ كاش مايوه على اليخت.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:07 م
بسمة بوسيل زوجه تامر
بسمة بوسيل زوجه تامر حسني
Advertisements
محمد بدران
اختُتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، امس الجمعة، والذي استمر على مدار أسبوع، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).


وشاركت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصور من رحلة بحرية خاصة باليخت ترتدي كاش مايوه أنيقاً.

وأقيمت أمس الجمعة ختام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

يعد الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شريف رمزى يشارك ظهوره على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

على المرجيحة.. إنجي علي تشارك متابعيها فيديو جديدا بالجونة

برفقة زوجته.. شاهد أحدث ظهور للاعب محمد زيدان في الجونة

بفستان فضي ومكياج صاخب.. جوهرة تتألق في ختام مهرجان الجونة

بفستان اخضر.. عبير صبري تبهر متابعيها في ختام مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

خالد بيومي: جهد مشكور من مجلس الإسماعيلي في الصفقات الجديدة

أخبار الفن.. تفاصيل زواج درة.. أحمد فهمي يقصف جبهة رمضان صبحي.. رانيا منصور تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي

فيديوجراف.. كواليس إعلان خطوبة بشرى

حبس الممثل القانوني لشركة أبليكس سنة وتغريمه 900 ألف جنيه بتهمه الإعلان المضلل

ننشر جداول مواعيد حصص ثالث أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

الجاموسة لم تكن السبب.. زوجة خائنة وعشيقها وراء مقتل عامل بنجع حمادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. انطلاق بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين| شاهد

3 أيام تفصل أمريكا عن لحظة الصفر.. رعب من حرب كبرى ليلة الانتخابات.. ومسئولو الأمن: نستعد لموجات عنف عفوية ومخططة.. صور

للستات بس .. 8 تمارين لعلاج المشاكل الصحية والجنسية