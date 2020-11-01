آثار القاهرة تدعو الطلاب لعدم شراء الكتب الدراسية

اكد مصدر مسؤل باثار القاهرة ، ان الكلية منعت الطلاب من شراء اى كتاب دراسى بمقابل مادى وذلك طبقا للبيان الذى نشرته على الصفحة الرسمية .





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‎واضاف ان الكلية ستضع المقررات الدراسية عبر المنصة التعليمية لجامعة القاهرة ولا يحتاج الطالب الى الكتب، لأن الكلية توفرها للطلاب مجانا .





كما دعا المصدر الطلاب التوجه الى مكتب العميد فى حالة طلب منهم شراء اى كتاب لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب الطلب.





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كان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قال إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .

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