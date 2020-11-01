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تعليم

آثار القاهرة تدعو الطلاب لعدم شراء الكتب الدراسية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:12 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اكد مصدر مسؤل باثار القاهرة ، ان الكلية منعت الطلاب من شراء اى كتاب دراسى بمقابل مادى وذلك طبقا للبيان الذى نشرته على الصفحة الرسمية .

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‎واضاف ان الكلية ستضع المقررات الدراسية عبر المنصة التعليمية لجامعة القاهرة ولا يحتاج الطالب الى الكتب، لأن الكلية توفرها للطلاب مجانا .

كما دعا المصدر الطلاب التوجه الى مكتب العميد فى حالة طلب منهم شراء اى كتاب لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب الطلب.

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كان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قال إن الكلية  جاهزة  لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .
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‫وأضاف "رجب" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما يوجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي.

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