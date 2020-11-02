"خير بالتقسيط".. مبادرة الأورمان لدعم زواج الفتيات اليتيمات بمحافظة سوهاج

أطلقت جمعية الأورمان مبادرة انسانية جديدة تحت عنوان "خير بالتقسيط" تستهدف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة سوهاج (سوهاج – اخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينه – ساقلته – طما – طهطا - العسيرات).





وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ الف جنيه شهريًا لمده 10شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين .





واكد شعبان أن مبادرة "خير بالتقسيط" هى مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا .





واشار شعبان أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .



