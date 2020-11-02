حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

أمرت نيابة بنها بمحافظة القليوبية بحبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق.





وكشفت التحقيقات أن المتهمين يقومون بارتكاب جرائمهم بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع بمختلف المناطق.









وتلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث فرقة بنها بتعدد بلاغات سرقة السيارات بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع بدائرة المركز.





وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها أن وراء إرتكاب تلك وقائع السرقات تشكيل عصابى مكون من عدة أفراد.





وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمكن النقيب أحمد رزق معاون مباحث المركز من ضبط أحد المتهمين وهو مسجل خطر مقيم ببلدة زفتى بمحافظة الغربية، والذى اعترف بقيامه بسرقة السيارات أسفل المنازل بدائرة المركز بأسلوب المفتاح المصطنع والمغافلة بالاتفاق مع أربعة أشخاص أخرين وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وكان قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية قد قرر تجديد حبس صاحب مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس دائرة المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وكشفت التحقيقات في الواقعة ان المتهم له معلومات جنائية مسجلة لإدارته مصنع لتصنيع المواد المخدرة والمنشطات الجنسية وبلغت قيمة المضبوطات بالمصنع بنحو 6 ملايين جنيه وان المتهم يقوم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة.





والقت مباحث القليوبية القبض على المتهم ويدعى "هاني .ا " لإدارته مصنع لإنتاح الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية بباسوس.





تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية معلومات تفيد وجود مصنع بدون ترخيص بمنطقة باسوس يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.





وتشكلت حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية وتم ضبط المسؤول عن المصنع وضبط 50000 قرص مخدر لعقاري الترامادول والتامول و13000 قرص مؤثر لعقار بريجا فالكس و16000 قرص منشط جنسي و70000 قرص لعقار ميزوتاك و19080 قرص لعقار سينترم وكمية من مسحوق البارسيتامول تزن 35 كيلو جرام وكمية من مسحوق النيساتيل تزن 5 كيلو جرام وكمية من مسحوق العقاقير يستخدم في تصنيع الفيتامينات تزن 97 كيلو جرام وكمية من مسحوق الفلوموكس مضاد حيوي بجانب كميات أخرى مختلفة الأنواع.