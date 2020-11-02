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أخبار البلد

حبس المتهمين في واقعة التعدي على رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث .. شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الإعلامى أحمد موسى، عن حبس المتهمين في واقعة التعدي علي رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".


ونشر موسى تدوينة على فيسبوك وكتب: "حبس المتهمين في واقعة التعدي علي رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث".

وتفاعل مع التوسع عدد كبير مكن متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

ممتاز بس ده لمدة اسبوع ممكن يتم مده وممكن لأ .
- شكرا سعاده النائب العام.
- ايوه كده نحن في عصر فخامه وزعامه الرئيس السيسي ولااحد فوق القانون
- الله اكبر... تحيا مصر. ويحيا رجال مصر الشرفاء.... شكرا سيادة الريس... فعلا راجل محترم قوي صاحب مبدأ وأخلاق... القانون فوق الجميع تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

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عاجل .. ننفرد بقرار النيابة حبس المتهمين في واقعة التعدي علي رجل مرور وإيداع نجل القاضي مؤسسة الأحداث

تم النشر بواسطة ‏احمد موسى - على مسئوليتي‏ في الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٠

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