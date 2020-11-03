سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالإسكندرية.. شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية ، ظهر اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم، واختفاء أشعة الشمس.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





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وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء.



