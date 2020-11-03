AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالإسكندرية.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
شهدت محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم، واختفاء أشعة الشمس.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

اقرأ أيضا:

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء. 

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ الإسكندرية يطالب بضرورة مراجعة كل الاستعدادات لاستقبال الأمطار

استعدادًا لموسم الشتاء ... تطهير شنايش الأمطار بالعامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والنوات

عشان منغرقش.. استعدادات قصوى بالإسكندرية لمواجهة السيول المحتملة..صور

بعد توقعات بسقوط أمطار.. محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين

علشان منغرقش .. تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف بعد توقعات سقوط الأمطار

ترشيحاتنا

والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهتى توجو.. تعرف على موعد انضمام محمد صلاح

بشرى لعشاق الأبيض.. قناة مصرية تذيع مباراة الزمالك والرجاء المرتقبة

أولى نتائج الانتخابات الأمريكية.. ترامب ينتصر على بايدن.. فيديو وصور

الأم جلست تشرب الخمر.. رشدي أباظة تهجم على مريم فخر الدين في حالة سُكر

تحطيم رقم جيرارد.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام أتلانتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور