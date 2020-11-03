بـ 10 ملايين جنيه| محافظ الدقهلية ووكيل الازهر يفتتحان معهد بهوت للفتيات.. صور

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف معهد بهوت الاعدادى الثانوى الازهرى فتيات بقرية بهوت بمركز نبروه، بتكلفة اجمالية شاملة الارض والانشاءات والتجهيز تصل الى 10 ملايين جنيه وبمساهمة من الجهود الذاتية.





جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الازهر الشريف ضم الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية، والدكتور نظير عياد الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية،وعدد من وكلاء الوزارة بالازهر الشريف، والدكتور السيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقه الازهرية بالدقهلية والدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة نبروه وذلك برعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر.





وتفقد المحافظ ومرافقوه من الوفد الازهرى الفصول الدراسية بالمعهد والمعامل والمكتبه والمقام على مساحة 1400 متر مربع ويتكون من 5 ادوار ويضم 12 فصلا، ويتسع 140 طالبة، كما ضم معمل كمبيوتر، معملين للعلوم، ومكتبه والمعهد يخدم قرية بهوت و10 من القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية للقرية.





وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمعهد، مثمنا مشاركات الجهود الذاتية لابناء الدقهلية مع الدولة فى تنفيذ المشروعات الخدمية، والصحية والتعليمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيفا للعبء عن المواطنين كما اكد إعتزازه بالازهر الشريف وعلمائه الاجلاء ودورهم المتميز فى نشر رسالة الاسلام الوسطى، مشيرا الى ان مصر دائما يعرفها العالم بانها بلد الازهر.





كما ثمن المحافظ جهود القائمين على العمل بالمنطقة الازهرية بالدقهلية فى الارتقاء بالمستوى التعليمى لطلاب المعاهد الازهرية والتى اسفرت خلال الفترة الماضيه عن تحقيق معاهد المنطقة الازهرية بالدقهلية المركز الاول بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية فى الجوده والاعتماد مشيرا الى ان ذلك لم يكن ليتحقق الا بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد الازهربة بالمحافظة.



من جانبه قال الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف ان مؤسسة الازهر تمتلك مدرسة علمية تمتلك منهجيه واستراتيجية علمية وتعليمية تتوارثها الاجيال المتعاقبة لتأكيد رسالة الاسلام السمح ونشرها مصر والعالم.





واضاف وكيل الازهر أن الدقهلية قلب الدلتا وهى محافظة عريقة تتميز بالعلم والتفوق والابداع انجبت لمصر كوكبة من الاعلام اثروا جوانب الحياة فى مصر والعالم، موجها الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية لدعمه المتواصل للمعاهد الازهرية وللقائمين على العمل بالمنطقة الازهرية بالدقهلية.





وفى نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ووكيل الازهر الدروع تأكيدا لاواصر التعاون بين المحافظة والازهر الشريف من اجل تحقيق الرقى والتقدم لمصرنا الغالية.