أسعار الذهب فى مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 .
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 830 و 832 جنيها للجرام.
وبلغ سعر عيار 24 اليوم الأربعاء ما بين 949 نحو 951 جنيها.
واستقر الجرام من عيار 22 مابين 870 و 872 جنيها.
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ووصل عيار 18 سجل اليوم الأربعاء ما بين 711 إلى 713 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6656 جنيها.
بلغ السعر العالمى للذهب 1909 دولار للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 830 و 832 جنيها للجرام.
وبلغ سعر عيار 24 اليوم الأربعاء ما بين 949 نحو 951 جنيها.
واستقر الجرام من عيار 22 مابين 870 و 872 جنيها.
اقرأ أيضا ..منافسة بين شركات عالمية وعربية لبناء مستودعات لتخزين السلع في مصر
ووصل عيار 18 سجل اليوم الأربعاء ما بين 711 إلى 713 جنيها.
وسجل سعر الجنيه الذهب 6656 جنيها.
بلغ السعر العالمى للذهب 1909 دولار للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.