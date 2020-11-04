AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
Advertisements
علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب اليوم فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 .

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 830 و 832 جنيها للجرام.

وبلغ سعر عيار 24 اليوم الأربعاء ما بين 949 نحو 951 جنيها.


واستقر الجرام من عيار 22 مابين 870 و 872 جنيها.

اقرأ أيضا ..منافسة بين شركات عالمية وعربية لبناء مستودعات لتخزين السلع في مصر


ووصل عيار 18 سجل اليوم الأربعاء ما بين 711 إلى 713 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6656 جنيها.

بلغ السعر العالمى للذهب 1909 دولار للاوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجرام بـ 850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-9-2020

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-9-2020

سعر الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2020

سعر الذهب اليوم الأربعاء

خسائر الذهب تتراجع.. وعيار 21 بـ 827 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

نجوم هوليوود يشاركون مخاوفهم بشأن النتائج غير المتوقعة لسباق الرئاسة الأمريكية 2020

فوكس نيوز: ترامب الأقرب للفوز بولاية تكساس

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يفوز في ولاية آيوا

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

فى هذا السن أنت أكثر عرضة لسلس البول.. إليك كيف تحمى نفسك

جو بايدن يلقي كلمة للشعب الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض

حالة نادرة.. مريض كاد يفقد حياته بسبب «الهواء البارد»