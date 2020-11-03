هل ينتظر النتيجة أولا؟ .. ترامب يكشف عدم تجهيزه لخطاب الفوز أو الهزيمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه لم يفكر حتى الآن في الاستعداد لخطاب الفوز أو الخسارة.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إذا كان كتب خطاب الفوز أو الخسارة، وذلك خلال زيارته مقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنجتون في ولاية فرجينيا.





وأجاب ترامب: "لا، أنا لم أفكر في خطاب الفوز أو الخسارة بعد"، لافتا إلى أنه يأمل بأن يكتب واحدًا فقط منهما.





وأشار إلى أن الفوز سهل والخسارة صعبة، مؤكدا أن نجاحه في الانتخابات سيجلب الوحدة للبلاد.





وقال ترامب في كلمة له خلال زيارته مقر حملته "النتائج الأولية للانتخابات مبشرة بالنسبة لنا في عدة ولايات وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".





وأعرب عن ثقته في رؤية نتائج مهمة وغير مسبوقة، لافتًا إلى أن المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت صداها جيد.



