أول رد فعل على الفيديو المسيء ... جامعة الإسكندرية: معهد الخدمة الاجتماعية غير تابع لنا

أكدت جامعة الإسكندرية أن عضو هيئة التدريس صاحب واقعة الفيديو المسيء في معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية لا ينتمي لجامعة الإسكندرية، ومعهد الخدمة الاجتماعية تابع مباشرة لوزارة التعليم العالي، ولا يتبع جامعة الإسكندرية.





وأشارت الجامعة الى أن وزير التعليم العالي وجه بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله مع إيقاف السيد عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق.





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وتداولت بعض المواقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي- من خلال مقطع مصور شكوى طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية ضد أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.





من جهتها، تقدمت إدارة المعهد واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على سرعة الاستجابة فيما بدر من أحد الأساتذة بالمعهد بإيقافه عن العمل وتحويله الى التحقيق الفوري.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية أثناء محاضرة داخل أروقة المعهد، وهو في مشادة مع الطلبة بعد تلفظه بلفظ غير لائق على إحدى آيات القرآن الكريم.





وقال الدكتور محمد المهدلي أستاذ علم الاجتماع بالمعهد، إن هناك أياد خفية تعبث ضده، وأن أزمة هذا الفيديو مفتعلة ومدبرة، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر اقتطع من سياقه بشكل متعمد من قبل البعض، مشيرًا إلى أن المحاضرة كانت مخصصة لمناقشة أزمة زنا المحارم والزواج العرفي.