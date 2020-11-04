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ديني

اليوم .. «الدين والوطن في قلب الأزهر» ندوة بمناسبة المولد النبوي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
ينظم قطاع المعاهد الأزهرية، ‏ندوة بعنوان" الدين والوطن في قلب الأزهر"، بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات ‏أكتوبر، اليوم الأربعاء، في تمام ‏الساعة العاشرة صباحا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويتضمن الحفل ابتهالات وإنشاد ديني،  بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل ‏الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من علماء الأزهر ‏الشريف وقيادات القوات المسلحة.‏

من ناحية أخرى، شارك طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية فى الاحتفالات التي نظمتها الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بقطاع المعاهد، احتفالا بالمولد النبوي، من خلال تقديم إنشاد «فردى وجماعي» للقصائد والمدائح النبوية، مع عرض بيانات ومعلومات عبر أجهزة إلكترونية للتعريف بمواقف وأخلاق الرسول الكريم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من علماء ووعاظ الأزهر بكل منطقة بإلقاء كلمات عن حياة رسولنا محمد ﷺ ودوره في إنقاذ البشرية وإخراجها من الظلام إلى النور.

وأكد علماء الأزهر خلال فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين هي ذكرى ليوم الإشراق الإلهي، وأن رسالة النبي ﷺ جاءت ملهمة للبشرية جمعاء، فقد جاءت من فوق سبع سماوات تنادي بالآداب الإنسانية العالية والأخلاق السامية والمواطنة واحترام الآخر، فكانت رسالة عابرة لحدود الزمان والمكان صالحة لكل العصور، وأن الإسلام دين السلام والتعايش بين البشر والأخوة الإنسانية وعصمة الدماء والأموال والأعراض، فكان حقًا على هذه الأمة أن تفتخر برسولها الكريم وتدافع عنه من هجمات العابثين، وأن تتحلى بأخلاقه الكريمة وتعمل بسنته الشريفة وتنشرها في ربوع الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة.

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