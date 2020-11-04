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أخبار العالم

روسيا تحذر أردوغان.. لافروف: لا ترسلوا مرتزقة إلى كاراباخ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
اردوغان
اردوغان
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على صالح
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية ناقش خلالها، من بين أمور أخرى، الوضع في ناجورنو كاراباخ. 

وقال "لافروف" إن روسيا تحث اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك تركيا، على استخدام سلطاتهم لمنع إرسال المرتزقة من الشرق الأوسط إلى منطقة ناغورنو كاراباخ، مضيفا أن هناك نحو 2000 مرتزق في المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية. 

وأضاف: "لقد طالبنا الجهات الخارجية مرارًا وتكرارًا باستخدام قدراتها لمنع نقل المرتزقة ، الذين يقترب عددهم في منطقة الصراع، وفقًا للبيانات المتاحة من 2000. 

وعلى وجه الخصوص، أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه القضية، وقال "لافروف" خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 أكتوبر وأثناء محادثات منتظمة مع قادة أذربيجان وأرمينيا. 

وأشار أيضًا إلى أن عمل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) مستمر ، على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق بعد على كيفية ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في كاراباخ. 

وتابع أن "البيان الذي تم تبنيه بعد محادثات في موسكو في 10 أكتوبر ينص على أنه سيتم الاتفاق على المعايير المحددة لمراقبة وقف إطلاق النار بشكل إضافي"

واستطرد أنه "صعب للغاية ... حتى الآن ، لم يكن من الممكن الاتفاق على جميع المعايير. العمل في هذا الاتجاه تواصل، بما في ذلك في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا "، 

وبحسب لافروف، يتعين على باكو ويريفان الموافقة على شروط هذه الآليات التي ينبغي تطبيقها في أسرع وقت ممكن. 

وأضاف الوزير أن موسكو تؤيد العمل على حل النزاع مع دول خارج وساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ناجورنو كاراباخ، التي تشارك في رئاستها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. 

وقال لافروف، ردا على سؤال حول مقترح لإنشاء صيغة تفاوض جديدة مع روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان من بين المشاركين. 

كما أعلن الدبلوماسي الكبير أن روسيا لم تدعم أبدًا حلًا عسكريًا لنزاع ناجورنو كاراباخ، ودعا الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية. 

وتأتي المقابلة وسط الأعمال العدائية المسلحة المستمرة في ناجورنو كاراباخ - وهي منطقة يقطنها الأرمن داخل أذربيجان والتي تمارس استقلالًا فعليًا - والتي استمرت منذ 27 سبتمبر. 

وقد أُعلن منذ ذلك الحين عن ثلاث وقف لإطلاق النار تم ترتيبها دوليًا لأسباب إنسانية ، لكن الأعمال العدائية لم تتوقف بعد.

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