مخالفات مالية ونقاب.. تفاصيل حرق مخازن الوحدة المحلية بالجبل الأصفر في الخانكة

لم تجد موظفة بالوحدة المحلية بالجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية وسيلة للتخلص من فسادها الإدارى والمالى سوف حرق الملفات داخل غرفة الإيرادات والمخازن.





ولجأت المتهمة إلى حيلية شيطانية حيث ارتدت نقاب للتخفى وحتى لا يتعرف عليها أحد واستعانت بزوجها وقاما بإشعال النيران داخل مخازن الوحدة المحلية لحرق الملفات التى تضم مخالفات مالية للموظفة.





وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية والتى تمكنت بعد اجراء التحريات اللازمة من كشف غموض الواقعة حيث تبين أن موظفة بالوحدة وزوجها سكبا كيروسين وأشعلا النار بالغرف التى تضم مخالفات للموظفة.





ألقي القبض علي المتهمه وزوجها واعترفا المتهمان بإرتكاب الواقعة وأكدا في إعترافاتهما إضرام النيران بالغرفة محل عمل المتهمه الأولي وأعدا زجاجة كيروسين يوم الواقعة وعقب إنتهائها من عملها، وضع مسمار بإحدي ضلف الشباك بالغرفة لمنع إحكام إغلاقه.





وتوجهت المتهمة وزوجها للوحدة مرتدية النقاب فيما وضع زوجها شال لإخفاء ملامح وجهه ولدي وصولهما تولت هي المراقبة وقام هو بفتح الشباك وألقي بالكيروسين في الغرفة ثم اشعل النيران ولاذا بالفرار.





من جانبها امرت النيابة بحبس المتهمين المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.





تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد حسني مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة بإكتشاف مسئولي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر وجود أثار حريق علي حائط ودولاب غرفة الإيرادات والمخازن وإحتراق بعض الملفات الفارغة.





وجري إخماد الحريق ومنع إمتداده لباقي الغرف وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث بالمديرية.





وأسفرت جهود فريق البحث عن أن موظفة بالوحدة المحلية وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها عامل بقصد التخلص من الأوراق والدفاتر الخاصة بعملها خشية تعرضها للمسائلة لإرتكابها بعض المخالفات المالية.