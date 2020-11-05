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اقتصاد

رئيس العامة للاستثمار: نمتلك آلية واضحة لحل مشاكل المستثمرين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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علياء فوزى


التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، 

وناقش اللقاء سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة والاتحاد لتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ الاستثمارات الجديدة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تتواصل مع مختلف الجهات والكيانات المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف خدمة المستثمرين والتيسير عليهم.

تابع" هيئة الاستثمار لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، فضلا عن تفعيل خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار وفق جداول زمنية محددة اتساقًا مع توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين.

وأضاف عبد الوهاب، أن الهيئة تعمل جاهدةً على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية، بالعمل على أكثر من محور كتطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وتعزيز دور المناطق الحرة وتطوير مرافقها تلبيةً لرغبة بعض المشروعات في التوسع في أنشطتها.


ومن جانبه أشاد الدكتور المهندس، محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجهود الهيئة العامة للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار والنهوض ببيئة الأعمال والاهتمام بتيسير إجراءات الاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأوضح هلال، أن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية الى تعزيز بيئة الاستثمار وتشجع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم 

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