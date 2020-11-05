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محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد حفل توزيع جهاز 110 عرائس من غير القادرين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:49 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني
شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الخميس، حفل توزيع جهاز 110 عرائس من الأيتام وغير القادرين،  والذي نظمه نادي روتاري مارين وجمعية الريادة للتنمية للسنة الحادية عشر على التوالي ، وسط مشاعر الفرح والسرور من الجميع ، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ،  وأسامة الأحمر رئيس المنطقة الروتارية.

وفي  كلمته هنأ المحافظ العرائس وأسرهم ، معربًا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم وتواجده وسط أهالينا البسطاء ، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

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وأشاد الشريف بالجهود الخيرية للمؤسسات صاحبة المبادرة وأندية الروتاري بالإسكندرية من أجل إدخال السعادة على العرائس وعائلاتهم والذي يظهر أيضا في كافة المساهمات على أرض الواقع ، مؤكدا حرص المحافظة على المساهمة فى تقديم الدعم للمتعثرات منهن لاستكمال فرحتهن.

وقدم الشكر لكل من ساهم ونظم هذا الحفل الكبير، مؤكدا دور مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والذي يبذل مجهودا كبيرا في تقديم الدعم في كافة المشروعات والفاعليات فهو يعي جيدا كيف يعمل ويقدم نموذجًا رائدًا يحاكي به العالم كله.
محافظ الإسكندرية يشهد حفل توزيع جهاز 110 عرائس من غير القادرين
محافظ الإسكندرية يشهد حفل توزيع جهاز 110 عرائس من غير القادرين
محافظ الإسكندرية يشهد حفل توزيع جهاز 110 عرائس من غير القادرين

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