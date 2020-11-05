القومي للبحوث يعقد الملتقى العلمى آفاق التعاون العربى الإفريقى

عقد اليوم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث ورئاسة ا.د وفاء محمد حجاج رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية الملتقى العلمى: آفاق التعاون العربى الإفريقى فى مجال الأستثمار الزراعى والأمن الغذائى بالتزامن مع حضور عددمن كبار المشاركين من الدول العربية ( السعودية ) والدول الشقيقة في الجانب الافريقي منها السودان وتحدث معالى السيد نائب السفير السوداني بالقاهرة الأستاذ خالد الشيخ والملحق الثقافي السوداني مرتضى على والقي نائب الرئيس السوداني كلمة نيابة عن سعادة السفير محمد الياس سفير السودان بجمهورية مصر العربية حيث إستعراض الأمكانيات التى تقدمها حكومة السودان للتعاون وتشجيع الأستثمار الزراعى والتخطيط لإنشاء طريق برى يربط بين مصر و السودان لنقل البضائع من مصر عبر السودان لغرب افريقيا وتنمية الإستثمارات بين البلدين من خلال إنشاء خط سكة حديد أيضًا.





استعرضت الجمعية ورقة عمل قدمها الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة EABA بعنوان ((التعاون الاقتصادي المصري الافريقي - افاق وتحديات)) وبشرح واف فسّرَ مفهوم الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاعتماد الذاتي وماهو موقفنا الراهن ومعدلاتنا داخل القارة وما هو مطلوب ومنتظر تحقيقة ، وطبيعة التحديات ، وكيف يمكن حسن استغلال وتوظيف الموارد في القارة والتكامل فيها ، لتحقيق اقصي معدلات اكتفاء ذاتي من الغذاء والمحاصيل الزراعية والسلع الاساسية. واشار إلى اننا يجب ان نتحول الي فلسفة البحث العلمي التطبيقي ،، والتوسع في المدارس الفنية الزراعية الداخلية التطبيقية ،، لاننا لن نستطيع استغلال الانهار العذبة والارض الاستغلال الامثل بدون توفير العنصر البشري المدرّب وتوظيف التكنولوجيا.





كذلك تحدث ا.د على سالم نيابة عن ا.د كامل مصطفى المدير الأقليمى المنظمة العربية للتنمية الزراعية دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية فى تحقيق التعاون العربى الأفريقى فى مجال التنمية الزراعية وأن السودان بلد ثرى جدًا والإستثمار الزراعى يجلب ورائه العديد من الإستثمارات الأخرى الصناعية والتنموية التى تساهم فى تحقيق الإكتفاء الذاتى.





وتحدث مدير مشروعات الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في السودان المهندس علي الغشام على أن الشركة خصصت مبلغ مليار ونصف المليار ريال للاستثمار في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي والاستثمار التجاري في السودان. وحازت "نادك" على أراضٍ زراعية في مساحة 150 ألف فدان في ولاية شمال كردفان غربي أواسط السودان وقال الغشام إن المشروع بدأ في مساحة ستين ألف فدان زرعت بمحصول القمح والأعلاف وحققت نجاحا وسيتم خلال المرحلة المقبلة الاتجاه إلى الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي. وأكد أن الفرصة في نجاح الاستثمار الزراعي في السودان كبيرة جدا، مشيرا إلى أن الشركة ستتوسع في التصنيع الغذائي عبر إنتاج الألبان بمخلفاتها والعصائر. وتوقع الغشام أن تحقق نادك في وقت قصير عائدا كبيرا من تحويل أموالها من وإلى السودان.





وتحدث السيد الأستاذ الدكتور علاء خليل رئيس معهد المحاصيل الحقلية وا.د.ماهر المغربي مركز البحوث الزراعية المزارع المصرية الإفريقية المشتركة و الواقع والمأمول لتنمية العلاقات بين الدول وزيادة حجم الأستثمارات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.

وذكر ا.د محسن شكرى أستاذ الأنتاج الحيوانى ورئيس أكاديمية البحث العلمى الأسبق آفاق التعاون العربى الأفريقى فى مجال الأمن الغذائى للبروتين الحيوانى فى مصر وأفريقيا وزيادة معد الصادرات بين الدول لتحقيق الإكتفاء الذاتى والأمن الغذائى العربى الأفريقى.

وتحدث ا.د.محمد أبو العزائم المركز القومى للبحوث المشروعات الصغيرة الزراعية والريفية ومواجهة مشكلات البطالة في أفريقيا وتناول عرض لمشروعات ممولة للتعاون وأهم الجهات الممولة للمشروعات ودورها فى التنمية الزراعية والأقتصادية.

كما تحدثت ا.د.هبة ياسين المركز القومى للبحوث الصوب الزراعية ودورها في تحقيق الآمن الغذائي في مصر وأفريقيا حيث يعتبرمشروع انشاء 100 الف صوبه اهم واكبر المشاريع بمنطقه الشرق الاوسط والذي بمقتضاه تصبح مصر ثاني اكبر دوله علي مستوي العالم في هذا المجال ويتكلف المشروع 40 مليار جنيه.وفي ظل الخبره المصريه في هذا المجال يمكن ان تسهم في تدريب الكوادر بالدول الافريقيه والتي تمتلك موارد طبيعيه 200 مليون فدان صالحه للزراعه تمكنها من تحقيق الامن الغذائى العربي الافريقي من خلال الاستثمارات التكامليه بين الدول العربيه والافريقيه.





وتحدثت الأستاذة نها إبراهيم مدير برنامج تأهيل الشباب الافريقي لأسواق العمل الجمعية الأفريقية اللجنه القومية للاتحاد الإفريقى تأهيل الشباب العربي الافريقي والدكتورة ا.د.وفاء حجاج عن التعاون المشترك من أجل تأهيل الشباب.