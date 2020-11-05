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وداعًا لعامل الدليفري.. مهندس مصري يساهم في اختراع روبوت لتوصيل الطلبات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، تقريرا عن إختراع روبوت يحل محل عامل الديليفري ويقوم بتوصيل طلبات المنازل.

وكشف أحمد فايق، أن هذا الإختراع الخاص بتوصيل الطلبات للمنازل تم إختراعه في اليابان بمساعدة مهندسين مصريين، مردفا:" بهذا الإختراع يمكن أن نقول وداعًا لعامل الديليفري.

ويقول المهندس عبد الرحمن مهندس مصري باليابان، أن هذا الجهاز يراقب حركة الإنسان ويمكنه أن يتبع حركة نقل البضائع.

وأشاد الإعلامي احمد فايق بالمهندس المصري، قائلا:" المهندس عبد الرحمن ساهم بجزء في سوفت وير الروبوت وهذا تفوق كبير  يحسب له.

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