برلماني: المواطنون عليهم دور كبير في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

طالب النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة مع اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا.









وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا علينا ان نقلل من التزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا ، على أن يتم إغلاق الكافيهات الساعة 12 صباحا ويتم إغلاق المحلات الساعة 10 مساء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.









وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن المواطنين عليهم دور كبير فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.







