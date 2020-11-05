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برلمان

برلماني: المواطنون عليهم دور كبير في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
طالب النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة مع اقتراب الموجة الثانية من فيروس كورونا.


وأشار أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا علينا ان نقلل من التزاحم منعا لانتشار فيروس كورونا ، على أن يتم إغلاق الكافيهات الساعة 12 صباحا ويتم إغلاق المحلات الساعة 10 مساء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.


وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن المواطنين عليهم دور كبير فى مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.


وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، الموقف الحالي لفيروس "كورونا" المستجد حتى أمس الأول، الثلاثاء.


وقالت الوزيرة إنه عند مقارنة معدل الزيادة العالمية في أعداد الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة بالزيادة الحالية، يتبين أن زيادة الأعداد الحالية أكثر بحوالي 150% من الإصابات في بداية الجائحة على عكس الوفيات والتي أصبحت أقل نظرًا لقدرة الأنظمة الصحية على  التعامل مع الفيروس.


وفيما يتعلق بتطور المعدل العالمي للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أوضحت الدكتورة هالة زايد أنه خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى  3 نوفمبر الجاري، لوحظ زيادة عدد حالات الإصابة من 42 مليون حالة إصابة الي 47 مليون حالة، بمعدل زيادة بلغ 5 ملايين حالة إصابة خلال أسبوع، وهو معدل كبير إذا تمت مقارنته مع الزيادة التي تم تسجيلها خلال الفترة من 24 مارس حتى 24 مايو الماضي، حيث قدرت الزيادات بـ 5 ملايين إصابة في شهرين.


وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، نتائج إحدى الدراسات التي تحلل أسباب زيادة أعداد الإصابة، والتي أظهرت بعض التغييرات في معدل انتشار المرض بتغير درجات الحرارة إلا أنه لا يوجد دليل علمي يثبت ذلك، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة تتراوح من 10-30% في بعض المناطق على الأغلب له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة وليس التغيرات المناخية.

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