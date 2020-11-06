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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
واصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة الارتفاع بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2020، بقيمة 15 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1892 إلى 1938 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين.

ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالآتي:

عيار 18 سجل 722 جنيها

عيار 21 سجل 842 جنيها

عيار 24 سجل 961 جنيها.

الجنيه الذهب 6850 جنيها

 أوقية الذهب 1938 دولارا

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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