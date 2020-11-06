سعر الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة الارتفاع بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.





ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2020، بقيمة 15 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1892 إلى 1938 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين.





ورصدت أسعار الذهب اليوم وهى كالآتي:





عيار 18 سجل 722 جنيها





عيار 21 سجل 842 جنيها





عيار 24 سجل 961 جنيها.





الجنيه الذهب 6850 جنيها





أوقية الذهب 1938 دولارا



