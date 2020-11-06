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أخبار البلد

لمدة 6 شهور.. إغلاق طريق الواحات كليا للقادم من أكتوبر لـ طريق الفيوم

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من مدينة 6 اكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الاشجار.

ويتم الغلق بدأ من الساعة 8 صباح الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة 6 شهور . 

يأتي ذلك في ضوء الاعمال الانشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق اعلى معدلات السيولة المرورية .

وااتحويله المرورية هي القادم من مدينة 6 اكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الانحراف يمينًا بعد محطة وقود موبيل المجاورة لمدينة الفردوس والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثة موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م ( بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مره اخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.

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