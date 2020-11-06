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رياضة

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:33 ص
باس مرسي ومصطفى محمد
باس مرسي ومصطفى محمد
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مجدي سلامة
أكد باسم مرسي لاعب نادي الإنتاج الحربي أن الزمالك يفاوضه قبل بداية الموسم الجديد مشيرًا إلى كون مصطفى محمد مهاجما جيدا لكن الملعب هو الفيصل بينهما.


وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: " الزمالك يفاوضني بشكل شفهي وليس رسميا حتى الآن من أجل الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل".


وتابع: "أحد وكلاء اللاعبين أبلغني أن أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك أبلغه بأنني ضمن خططه للموسم الجديد".


واختتم: "مصطفى محمد لاعب جيد، لكن الملعب هو الذي سيفصل بيني وبينه، فأنا كنت مهاجما قويا في وقت من الأوقات ولكن كان هناك بعض الوقت أجلس على الدكة".

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