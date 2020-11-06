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منوعات

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بدأت بعض الدول حول العالم العودة إلى الإغلاق بشكل جزئي لحماية مواطنيها من تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها مرة أخرى بعد عودة الحياة لطبيعتها  . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن أحد الأطباء أوضح للصحيفة بأن الفيروس في الموجة الثانية أكثر عنفا و شراسة من قبل و يجب اتباع التعليمات لتفادي الإصابة. 

أكد الطبيب أن المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية قد يصابوا بفقدان السمع بسبب شراسة الفيروس وقدرته على إحداث خلل في الأذن الوسطى. 

جدير بالذكر أن الطبيب أشار إلى أهمية ارتداء الكمامة في كل مكان في الفترة القادمة ، فإن الفيروس ينشط و ينتشر بسرعة فائقة كلما انخفضت درجة الحرارة. 

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