عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة 6- 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





أسعار الذهب اليوم فى مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 957 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 838 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 718 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6690 جنيها.





وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.





وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.





ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.



