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توك شو

طبيب عظام يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن العمل من البيت

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
العمل من البيت
العمل من البيت
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البهي عمرو
قال الدكتور سعيد الديب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، إن الفترة الأخيرة تشهد عمل المواطنين من المنزل والعمل عن طريق الأون لاين، موضحًا أن ذلك يتسبب فى مشكلات كثيرة فى العظام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن عدم الحركة ينتج عنها توقف العضلات، والتى ينتج عنها سمنة، والام فى الجسم.

وأشار إلى أن كل مواطن يعمل فى البيت عليه أن يتحرك كل فترة فى البيت وعدم الجلوس طول الوقت على الجهاز. 

ولفت إلى أن كبار السن أكثر مشكلات من الأطفال حال الجلوس على الكمبيوتر لفترة طويلة.

وأوضح أن كل مواطن عليه أن يمارس الرياضة بشكل مستمر فى البيت، مؤكدًا كل ساعة ممكن نعمل رياضة بين 5 لـ 10 دقائق.

وطالب من المواطنين بتناول الوجبات الصحية والطبيعية، مؤكدًا أن هناك علاقة شديدة ومرتبطة بين آلام العظام والسمنة، وأن كل مواطن عليه أن يتعرض لـ الشمس ويقومون بشكل مستمر عمل تحليل الـ D.

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