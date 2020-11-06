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فن

بعد ظهور أعراض كورونا على ابنها.. وفاء صادق توجه رسالة تحذير للمصريين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة وفاء صادق  رسالة  خطيرة  لجمهوها  بخصوص فيروس كرونا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وكتب وفاء صادق قائلة : رجاء من كل الاباء والامهات ، امنعوا ولادكم من الخروج بجد، حتي الكبار، ابني رجع من الجامعة امبارح تعبان جدا ، النهاردة عندة اعراض اسهال شديد وحرارة وصداع. 

وتابعت: ارجوكم.. والمضطر ينزل الكمامة الكمامة الكمامة ضروري ربنا يستر علي الجميع".

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يذكر أن وفاء صادق شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام .
بعد ظهور أعراض كورونا على ابنها.. وفاء صادق توجه رسالة تحذير للمصريين

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