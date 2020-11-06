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حوادث

ضبط شخصين لاتهامهما بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:43 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بنطاق محافظة أسيوط) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات ، والعقارات والأراضى الزراعية ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريبًا و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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