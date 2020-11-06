جلسة صلح وإنهاء خلاف بين عائلتين بطوخ

تمكن رجال القضاه العرفيين بمحافظة القليوبية فى عقد جلسة صلح بين قريتين بدائرة مركز طوخ هما "الحسانية" و"مشتهر" لوأد الخلاف والفرقة بين شباب القريتين وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بين شابين بهما وأصيب فيها عدد من الأشخاص فى الطرفيين.









وكانت مشاجرة وقعت بين شابين من عائلتى "الكحال أبو يوسف" و" سعد المزين" فى قريتى الحسانية ومشتهر التابعين لمركز ومدينة طوخ وأصيب فيها الطرفين وتم تحرير محاضر فى مركز شرطة طوخ وتدخل العقلاء بين الطرفين فى القريتين لوقف الخلاف والفتنة بينهم وتم عقد جلسة صلح بين طرفى النزاع بمنزل المستشار كامل شفيق عمدة قرية السيفا فى حضور بعض رجال الأمن والقضاة العرفيين وهم أيمن عيد عمدة عرب الغديرى وأحمد رزق عمدة كفر حسن ووحيد خلوى أمين عام جامعة بنها السابق.





وتم الصلح بين الشابين فى العائلتين فى منزل "عمدة قرية السيفا" وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى بقرية الحسانية يتم عمل فيها سرادق كبير وذبح الذبائح لإطعام أفراد العائلتين بهما وأهالى القريتين ويقوم أطراف النزاع بالوقوف على منصة المحكمين قبل تناول الطعام بوضع يديهم على المصحف الشريف والتعهد أمام الجميع على نبذ الخلاف والتشاجر والعنف.





وبالفعل عقدت الجلسة الثانيه بقرية الحسانية فى حضور جلسة المحكمين بكاملها وأهالى القريتين وخرج الطرفين وشباب القريتين أيديهم مع بعضهم أمام الجميع متصالحين.