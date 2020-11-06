طبيب بـ مستشفيات العزل يوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور شريف محسن المنسق العام لمستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن هناك متابعة عالمية ومحلية لتأثير فيروس كورونا على المواطنين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الفترة الأخيرة شهدت تهاونا من عدد كبير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا





وأشار إلى أن هناك زيادة فى أعداد الإصابات، ولكن على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





ولفت إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، هو : " ارتداء الكمامة و التباعد وغسيل الأيدي ورش المطهرات".





وأوضح أن الدولة تقوم بمجهود كبير للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن على المواطنين الالتزام و توعية الطلاب فى المدارس و الجامعات.