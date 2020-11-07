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اقتصاد

أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 04:16 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم فى مستهل  تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2020 ، وذلك بعد الارتفاع بشكل كبير خلال تعاملات أمس الجمعة ، تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.

وارتفعت أسعار الذهب فى مصر أمس ، الجمعة 6 نوفمبر 2020، نحو 6 جنيهات للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1938 إلى 1949 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

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ورصدت أسعار الذهب اليوم السبت وهى كالآتي:

عيار 18 سجل 727 جنيها

عيار 21 سجل 848 جنيها

عيار 24 سجل 969 جنيها.

الجنيه الذهب 6800 جنيها

 أوقية الذهب 1949 دولارا

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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