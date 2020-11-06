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أخبار العالم

الحزب الجمهوري في بنسلفانيا يطالب المحكمة العليا الأمريكية بعدم احتساب الأصوات المتأخرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:35 م
الحزب الجمهوري يتقدم
الحزب الجمهوري يتقدم بطلب عاجل للمحكمة العليا الامريكية
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قسم الخارجي
تقدم الحزب الجمهوري بولاية بنسلفانيا الأمريكية بطلب رسمي إلى المحكمة العليا الأمريكية لوقف احتساب جميع أصوات الاقتراع عبر البريد والتي وصلت متأخرا إلى مراكز الانتخابات بعد يوم 3 نوفمبر، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وقال محامو الحزب الجمهوري في ولاية إنه نظرا لنتائج الانتخابات العامة، فإن التصويت في ولاية بنسلفانيا قد يحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كان جميع المقاطعات تقوم بالفصل بين بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة.

في وقت سابق، قال مسؤولون ولاية بنسلفانيا إنه تم بالفعل فصل أي بطاقات اقتراع بريدية وصلت بين الأربعاء 4 نوفمبر والجمعة 6 نوفمبر، عن تلك التي وصلت يوم الانتخابات.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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