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توك شو

شيلت عربية سيات.. ليلي علوي تكشف عن موقف محرج تعرضت لها أثناء تقدم شخص لخطبتها

السبت 07/نوفمبر/2020 - 03:10 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة ليلي علوي، إنها تشرب القهوة باللبن كل يوم في الصباح ولا تقل عن 3 كوبايات في كل صباح.

وأضافت «علوي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع علي قناة "أون أي" الفضائية، أنه كان موقف طريف حدث وهو "كان في مرة واحده جابتلي عريس وشوفته وانا خارجه لقيت عربيتي اتزنقت في الجراج فقومت شيلتها كده وحركتها للوسع وبعدها مشيت لانها كانت عربية سيات خفيفة يعني".

وتابعت الفنانة ليلى علوي، أنها حضرت مهرجان الجونة بفستان محروق وقامت بتغطية الجزء المحروق بشعرها وفستان أخر كان مقطوعا وقامت بخياطته سريعا والنزول الي المهرجان، معلقة "بتحسن في أحسن العائلات يا جماعة".

ووجهت الفنانة ليلي علوي، للفنانة بشري التهاني قائلة "مبروك يا بشري ويارب تبقي حياة حلوة وسعيدة عليكم"، مضيفة أنها أرسلت التهاني للفناة درة بسبب حفل زواجها.

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