رسلان: إشادة الجامعة العربية بوزارة الهجرة دليل على نجاحها في رعاية المصريين بالخارج

اعتبر اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إشادة جامعة الدول العربية ممثلة فى السفير أحمد رشيد خطابي بالجهود التي تبذلها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، في جميع الملفات ورعاية المواطنين بالخارج وحل مشكلاتهم، وإشادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة كوزارة مستقلة، ما يجسد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وحمايته، بمثابة شهادة نجاح من جامعة الدول العربية لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.









وأشاد "رسلان"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، بالقضايا المهمة التى تناولتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال استقبالها للسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، وبرفقة المستشار أحمد أمين، المنسق العام للبعثة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.









وقال إن إشادة "خطابى" بالنموذج المصري في سير العملية الانتخابية لجميع الاستحقاقات الدستورية، في إطار متابعة مدى المشاركة السياسية للمواطنين وانتهاج مصر للمسار الديمقراطي، وذلك انطلاقًا من كونه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، تعد دليلا قاطعا على نجاح الدولة المصرية فى إجراء انتخابات برلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب باحترافية ومهنية، خاصة أنها انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب المصرى العظيم.











وطالب النائب طارق رسلان جامعة الدول العربية بتبنى اقتراح السفيرة نبيلة مكرم بإقامة ملتقى لجميع وزراء الهجرة بالدول العربية والجهات العربية الأخرى المعنية بهذا الملف بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات وصولا إلى خلق قوى ناعمة من الجاليات العربية بالخارج تدعم قضايا الوطن العربي في مختلف الجوانب.









وأكد أهمية تنفيذ هذا الاقتراح المهم مع بحث إنشاء آلية عربية تجمع جميع وزراء الهجرة بجميع الدول العربية تحت مظلة واحدة حتى يكون لجميع الجاليات العربية بمختلف دول العالم دورهم فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.