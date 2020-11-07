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أخبار العالم

سلطان عمان يهنئ بايدن بفوزه برئاسة أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:30 م
سلطان عمان هيثم بن
سلطان عمان هيثم بن طارق
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قسم الخارجي
هنأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق السياسي الديمقراطي جو بايدن بعد فوزه بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

 وبعث سلطان عمان برقية إلى بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية  أعرب فيها عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،  في تغريدة عبر حسابها بموقع: "حافظنا على الجمهورية! ألف مبروك لجو بايدن انتصاره لروح بلادنا.. ألف مبروك لكامالا هاريس على صنع التاريخ.. إنه وقت التعافي ووقت النمو معًا".

بينما شككت حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في النتائج بعدد من الولايات التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، منها ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وجورجيا.

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