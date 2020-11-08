سعر الدولار اليوم الأحد 8-11-2020





وسجّل سعر الدولار فى بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك (مصر ايران للتنمية، عودة، المصرف العربى الدولى) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار اليوم الأحد فى بنوك (المصرى الخليجى، مصر ، الاهلى، البركة ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس، قناة السويس، المصرى للتنمية الصادرات، التعمير والإسكان) 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار اليوم الأحد فى بنوك (التجارى الدولى CIB، اسكندرية، المصرف المتحد، فيصل الاسلامى ) نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.



