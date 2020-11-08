سعر الدولار اليوم الأحد 8-11-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجّل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأحد 15.62 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
وسجّل سعر الدولار اليوم الأحد فى بنوك (التنمية الصناعية، كريدى أجريكول، مصرف أبوظبى الإسلامى، الاستثمار العربى AIBK) نحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.
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وسجّل سعر الدولار فى بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
وسجّل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك (مصر ايران للتنمية، عودة، المصرف العربى الدولى) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
وسجّل سعر الدولار اليوم الأحد فى بنوك (المصرى الخليجى، مصر ، الاهلى، البركة ، بلوم ،الأهلى الكويتى بيريوس، قناة السويس، المصرى للتنمية الصادرات، التعمير والإسكان) 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد فى بنوك (التجارى الدولى CIB، اسكندرية، المصرف المتحد، فيصل الاسلامى ) نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.
وسجّل سعر الدولار فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ،الكويت الوطنى NBK ) نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.