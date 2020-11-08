أحدهم صحفي.. تعرف على عدد زيجات زوزو الحكيم في ذكرى ميلادها

يوافق اليوم، 8 نوفمبر، ذكرى ميلاد زوزو حمدي الحكيم التي ولدت عام ١٩١٢، وجسدت عددًا من الشخصيات المهمة سواء في الفيلم الأشهر (المومياء) وفي فيلم ريا وسكينة وفي بيت الطالبات وفي أفواه وأرانب وإسكندرية ليه و وا إسلاماه وليلى بنت الفقراء وإلى الأبد.





وفي الدراما كانت من أوائل الفنانات اللاتي قمن بالعمل في التليفزيون منذ نشأته عام 1960 وذلك باشتراكها في المسلسل التليفزيوني الاشهر (العسل المر).





تزوجت من الكاتب الصحفي محمد التابعي (سرا)، وبعد سنوات من طلاقها منه تزوجت في منتصف الأربعينيات من خارج الوسط الفني، وعاشت معه أكثر من 25 عاما إلى أن رحل لتظل باقية على عهده مع ابنتها التي أنجبتها منه، إلى أن رحلت عام 2003.





يذكر ان زوزو دخلت الفن وقت لم يسمح للفتيات فيه بمجرد التفكير في التعليم أو العمل ولكن إيمان عائلتها ذا الفكر الواعي المتطور بأهمية العلم والثقافة كان دافعها الأول لأن تكون أول فتاة مصرية تقتحم مجال الفن (المحظور) عن طريق معهد التمثيل، والذي التحقت به عام 1930.



