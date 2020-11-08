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اقتصاد

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم 8-11-2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
اسعار الريال السعودى
اسعار الريال السعودى الاحد
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 8 نوفمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.11جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.16جنيه للشراء، و 4.19 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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