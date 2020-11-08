القبض على 5 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالا بخروج زميلهم من الحجز

تحفظت الأجهزة الأمنية فى القليوبية على 5 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية في الهواء بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة احتفالا بخروج متهم من الحجز دون خسائر بشرية أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة التى أمرت بالتحفظ عليهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بوجود أصوات إطلاق أعيرة نارية بكثافة بمنطقة بيجام بشبرا، وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتبين قيام بعض الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية احتفالا بخروج متهم من حجز الشرطة.





وتمكن ضباط المباحث من السيطرة على الموقف وضبط المتورطين في الواقعة وعددهم 5 أشخاص وبحوزتهم فردي خرطوش وتولت النيابة التحقيق.





كانت نيابة طوخ أمرت بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمنزل بطوخ لمعرفة أسباب نشوبه، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واستدعاء طرفى المشاجرة لسؤالهم.





وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 4 طوابق بنهاية شارع كلية الزراعة بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ دون خسائر بشرية.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بنهاية شارع كلية الزراعة بمشتهر التابعة لمركز ومدينة طوخ.





وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بمنزل ورثة المواطن سعد الأطرونى بالدور الأرضى نتيجة مشاجرة بين الأبناء.





كما أن المنزل مكون من أربع طوابق بقرية مشتهر نهاية شارع كلية الزراعة التابعة لمركز ومدينة طوخ وجرى إخطار مركز شرطة طوخ ووحدة المباحث بمركز شرطة طوخ والسيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.