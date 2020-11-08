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أخبار البلد

إقبال كثيف على لجان حلوان في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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محمد وديع - ندى فكرى
تزاحم الناخبون أمام لجان المدارس بحلوان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى والأخير من انتخابات مجلس النواب.


وكانت غرفة عمليات أمانة حزب "مستقبل وطن" بحلوان أعلنت انعقادها بشكل دائم لمتابعة خطة سير العملية الانتخابية، برئاسة أمين الحزب طارق داوود من خلال خطة موضوعة  لمتابعة الانتخابات من خلال غرفة مجهزة بأحدث التقنيات ورصد أعداد الناخبين أمام اللجان، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.


واشتملت الخطة على العمل على توفير جميع أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تسهيل التحرك لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم، كما قامت الغرفة بتوفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للناخبين أمام مقر الاقتراع.


وانطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس، السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الأول، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


وبالنسبة لنظام القوائم، فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
إقبال كثيف على لجان حلوان في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب.. صور
إقبال كثيف على لجان حلوان في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب.. صور

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