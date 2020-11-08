عميد هندسة القاهرة: نعتمد على المقررات الالكترونية.. ومنصة جديدة للامتحانات

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إن الطلاب أصبحوا يعتمدون على المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة من أجل طرح المقررات والبرامج الدراسية بجانب بنك المعرفة المصري ، موضحا أنه لا يوجد كتب ورقية يستخدمها الطلاب.





وأضاف حسام عبد الفتاح في تصريح خاص لــ "صدى البلد" أنه في حال دخول موجة ثانية لفيروس كورونا فإنه سيتم اجراء الامتحانات الكترونيا من خلال منصة (جورنيه) الخاصة بالامتحانات، مضيفا أنه يوجد تشديدات على التزام الطلاب بالاجراءات الاحترازية، ولا يوجد سوى حالة اشتباه منذ بدء الدراسة وجاءت نتيجة التحليل الخاصة بها سلبية .





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وأشار عميد هندسة القاهرة إلى أنه يوجد عيادة إضافية خاصة بالكلية تتوافر فيها جميع الامكانيات الطبية التي تقدمها للطلاب، كما أن هناك أماكن مخصصة للعزل بالمباني التابعة للكلية، مشددا على رفع درجة التشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية من قبل ادارة الجامعة، وتوجيه كافة عمداء الكليات بإلزام الطلاب بهذه الاجراءات.