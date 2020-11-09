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سيارات

بـ3 محركات.. إقبال كبير على شراء جي إم سي الكهربائية بالولايات المتحدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت جي إم سي التابعة إلى مجموعة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات عن حجز كل الوحدات المطروحة من طراز هامر "إيدشن وان "الكهربائية، وذلك خلال دقائق معدودة مع فتح الحجز.

وقال نائب رئيس شركة جي إم سي أن دونكان ألدريد إن هناك آلاف الأشخاص الذين أصبحوا على قائمة الانتظار للسيارة الجديدة ولكنه لم يفصح عن الرقم الحقيقي الذي تم حجزه للسيارات .

ومن المنتظر أن يبدا سعرة السيارة من 112 ألفا و595 دولارا،وتتميز هذه السيارة بجسدها الخارجي المصفح مع تزويدها بمجموعة من الكاميرات مع احتوائخا على بطارية تمكنها من قطع مسافة 350 ميل قبل أن تحتاج إلى شحنها مرة أخرى .

وستنتطلق السيارة هامر إيدشن المصفحة بـ3 محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 1000 حصان ، ومن المنتظر أن تبدأ جي إم سي في اواخر عام 2021 قبل ان تطرح 3 فئات منها أرخص في السعر وذلك خلال خريف عام 2022 وحتى ربيع 2024. 

وتستعد جي ام سي خلال الأيام المقبلة أن تفتح باب حجز الفئات الأقل سعرًا لسيارة هامر كذلك قبل أن تبدأ في التصنيع.

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