AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب صورة غير لائقة.. زوجان يتعرضان للنقد بدلا من تهاني الزفاف.. صور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعرض زوجان لموقف محرج للغاية بعد أن قام بعض المتابعين لهما عبر وسائل التواصل الإجتماعي بنشر صورة لهما من حفل الزفاف دفعت البعض لانتقادهما. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن  عريس وعروس تعرضا لموقف محرج للغاية بعد أن انتشرت لهم صورة غير لائقة اثناء تناول الطعام في حفل زفافهما. 

قام العروسان بإلغاء الحفلة الخاصة بيوم الزفاف لاتباع إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وقاما بالاستجابة لتعليمات الحكومة البريطانية و منعوا الناس من التجمع في حفل زفاف واكتفيا بتلقي التهاني عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاص بهما. 

طلب العريس من النادل في المطعم الذي احتفل به الزوجان بزفافهما بأن يلتقط لهما صورة أثناء تناول وجبته مع زوجته ، و أن ينشرها عبر صفحته على فيس بوك ليشارك اصدقائه فرحته بذلك اليوم . 

ظن العريس و العروس أنهم سينتظرون مباركات و تهنئة على الصورة  ، إلا أن النادل التقط الصورة بطريقة غير صحيحة لم تظهر بها وجه العروس أو العريس و لم يظهر سوا أطباق الطعام ، مما أثار السخرية بين المتابعين.
بسبب صورة غير لائقة.. زوجان يتعرضان للنقد بدلا من تهاني الزفاف.. صور
بسبب صورة غير لائقة.. زوجان يتعرضان للنقد بدلا من تهاني الزفاف.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يترك عروسته وحيدة في الزفاف ويذهب لأصدقائه.. صور

تصرفات غير لائقة.. عروس تتعرض لموجة من النقد خلال حفل زفافها.. صور

على حسب هديتك يكون الطبق..عروس تترك رسالة غريبة للمدعويين في حفل زفافها | صور

خناقة في الكوشة .. ضيف يتشاجر مع العريس في حفل الزفاف

بسبب قصر قامتها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل الزفاف

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

في ذكرى ميلاد حمدي أحمد.. سبب خلافه مع شادية واستبعاده من "ريا وسكينة"

طبيب يكشف عن مفاجأة في الصين .. هذا العلاج الوحيد لـ كورونا

الدولار يهبط لأقل سعر له في 8 أشهر أمام الجنيه.. تفاصيل

وزير الأوقاف: زيارة وزير خارجية فرنسا لمصر تؤكد وسطية بلادنا في نشر الإسلام

بسبب صورة غير لائقة.. زوجان يتعرضان للنقد بدلا من تهاني الزفاف.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة .. ماذا تعرف عن الروايات الأصلية؟

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة