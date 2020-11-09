بسبب صورة غير لائقة.. زوجان يتعرضان للنقد بدلا من تهاني الزفاف.. صور

تعرض زوجان لموقف محرج للغاية بعد أن قام بعض المتابعين لهما عبر وسائل التواصل الإجتماعي بنشر صورة لهما من حفل الزفاف دفعت البعض لانتقادهما.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عريس وعروس تعرضا لموقف محرج للغاية بعد أن انتشرت لهم صورة غير لائقة اثناء تناول الطعام في حفل زفافهما.





قام العروسان بإلغاء الحفلة الخاصة بيوم الزفاف لاتباع إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وقاما بالاستجابة لتعليمات الحكومة البريطانية و منعوا الناس من التجمع في حفل زفاف واكتفيا بتلقي التهاني عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاص بهما.





طلب العريس من النادل في المطعم الذي احتفل به الزوجان بزفافهما بأن يلتقط لهما صورة أثناء تناول وجبته مع زوجته ، و أن ينشرها عبر صفحته على فيس بوك ليشارك اصدقائه فرحته بذلك اليوم .





ظن العريس و العروس أنهم سينتظرون مباركات و تهنئة على الصورة ، إلا أن النادل التقط الصورة بطريقة غير صحيحة لم تظهر بها وجه العروس أو العريس و لم يظهر سوا أطباق الطعام ، مما أثار السخرية بين المتابعين.