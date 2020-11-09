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رياضة

ميداليات متنوعة.. تعرف على النتائج النهائية لمنتخب مصر في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
اختتمت اليوم بطولة العالم لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك للرجال والأساتذة والسيدات والتي أقيمت في مدينه سانتا سوزانا الإسبانية في الفترة من ٥ الي ٩ نوفمبر ٢٠٢٠ بمشاركة اكثر من ٥٠٠ لاعب من مختلف دول العالم يمثلون ٥٠ دولة  وبحضور متميز للمنتخب المصري لكمال الأجسام سواء في  الاساتذه او الرجال والذين قدموا ملحمة في حب الوطن ورفعوا علم مصر في كافة المسابقات" كمال الاجسام و الكلاسيك والفيزيك".

وأسفرت النتائج عن حصول مصر على العديد من الميداليات المتنوعة ومراكز متقدمة في كل الفئات 


وجائة نتائج مصر في فئة كمال الاجسام كلاتي حيث استطاع البطل العقيد شريف الشيوى المركز الأول ذهبيه وزن ٨٥ كيلو رجال وكان الفارق واضح جدا وفي افضل مستواياته  ونجح البطل سعيد بحرية في تحقيق المركز الخامس في وزن ٨٥ك رجال والمركز السابع في وزن تحت ٩٠ك أساتذة من ٤٠ الي ٤٥ سنه واستطاع أن يحصل البطل مصطفى الكاشف على الترتيب السادس ايضا في وزن ٨٥ك رجال والمركز السابع في وزن تحت ٩٠ك أساتذة من ٤٥ الي ٤٩ سنه وسط منافسة شرسة وميزان جديد نافس فيه البطل واستطاع ان يفوز على الكثيرين كما حقق البطل حمدي غانم الترتيب الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت ٩٠ك أساتذة من ٤٠ الي ٤٤ سنه والترتيب السادس وزن ٩٠ك رجال ، واستطاع أن يحصل البطل المساعد اول عماد المنيلاوي علي الترتيب السابع في نفس الميزان ايضا كما حصل البطل المقدم محمد نشأت على الترتيب الرابع في وزن ٩٥ك رجال ، وحصل الكابتن هاني معتمد  على الترتيب السادس في وزن ٧٠ك رجال وقدم عرضا مميز  كما حصل ايضا البطل احمد ابوجنه على الترتيب السابع في نفس الوزن رجال وحصل علي الترتيب الثامن وزن تحت ٨٠ك من ٤٠ الي ٤٤ سنه اساتذة وكان في أفضل حالاته ،وجاء البطل هشام ابو الذهب في المركز  السابع في وزن ٨٠ك رجال وهو في سن ٤٣ سنه ونافس مع الأصغر منه واتبعه البطل محمد ابو ضلع بالترتيب الثامن في نفس الميزان رجال وحصل على الترتيب التاسع وزن تحت ٨٠ك من ٤٠ الي ٤٤ سنه أساتذة وهو بطل مميز تنتظر مصر منه المزيد من التقدم.


 كما خطف العقيد عمرو الحديدي الترتيب السابع في الوزن المفتوح في الرجال وسابع في الوزن المفتوح في الأساتذة من ٤٥ الي ٤٩ سنه وكان في أفضل احوالة وكانت منافسه قوية وسط وحوش الوزن الثقيل من روسيا وسلوفاكيا وجاء البطل سراج الدين محمد والبطل  فادي عوض سابع وثامن في منافسات وزن الثقيل في الأساتذة من ٤٠ الي ٤٤ سنه وهم من الابطال الواعدين المنتظر منهم الكثير في المستقبل.


أما نتائج فئة الفيزيك حصل الاسطورة و كابتن الفريق الكابتن أمير معبد علي المركز الرابع في سن فوق ٥٠ سنه أساتذة وهو بطل كبير قدم لمصر الكثير والكثير وفي فئة كلاسيك كمال أجسام جاء البطل حمدي نوفل في المركز الخامس في سن فوق ٥٠ سنه وهو بعمر ٥٤ سنه  ليثبت للعالم ان الرياضه ليست بالعمر 


أما في فئة الكلاسيك فيزيك استطاع البطل العقيد أحمد سامي خطف الميدالية البرونزية بجدارة واستحقاق  تحت ١٨٠ سم في سن من ٤٠ الي ٤٤ سنه أساتذة وحصل على الترتيب الخامس كلاسيك فيزيك تحت ١٨٠سم رجال وسط منافسة شرسة ،وقدم عرضا مميز جدا في البطولة بينما نجح الكابتن وائل على الحصول على الترتيب الخامس كلاسيك فيزيك في نفس الطول أساتذة والترتيب السابع في نفس الطول رجال وكان مميز بعضلات صلبة كما حقق البطل سيد النسر وهو احد أبطال مصر الكبار  على المركز السابع كلاسيك فيزيك في نفس الطول أساتذة والترتيب السابع في طول تحت ١٧٥سم رجال وقدم عرضًا مميزًا واخيرا تحصل البطل محمد حكم على الترتيب العاشر في منافسات الكلاسيك كمال أجسام للرجال وكان من أفضل العارضين في البطولة أما عن اللاعب ياسر عتبة لم يستطع المشاركه حيث تعرض للاصابه اثناء أداء  التدريبات الأخيرة قبل البطولة بساعات  وحرمته من المشاركه ويعد "عتبه " من الابطال المميزين

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