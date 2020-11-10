المدارس لن يتم إغلاقها..والتعايش مع فيروس كورونا أصبح أمرا حتميا





قال النائب سامي المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن وزارة الصحة وضعت خطة للإجراءات الاحترازية داخل المدارس يتم اتباعها منها ارتداء الكمامات ، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب فى الفصول.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مراعاة المسافات البينية بين الطلاب ستساهم فى تقليل الكثافة الطربية داخل الفصول ، إضافة إلى ضرورة تطهير الفصول لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن المدارس لن يتم إغلاقها ، خاصة وأن التعايش مع فيروس كورونا أصبح أمرا حتميا فى مصر والعالم كله.



