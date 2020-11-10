المدارس لن يتم إغلاقها..والتعايش مع فيروس كورونا أصبح أمرا حتميا

قال النائب سامي المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن وزارة الصحة وضعت خطة للإجراءات الاحترازية داخل المدارس يتم اتباعها منها ارتداء الكمامات ، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب فى الفصول.
وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مراعاة المسافات البينية بين الطلاب ستساهم فى تقليل الكثافة الطربية داخل الفصول ، إضافة إلى ضرورة تطهير الفصول لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن المدارس لن يتم إغلاقها ، خاصة وأن التعايش مع فيروس كورونا أصبح أمرا حتميا فى مصر والعالم كله.
وكانت قد قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه لن يتم غلق للمدارس سواء فى مصر أو فى العالم كله، مؤكدة وجود تنسيق تام مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لوضع خطط للتعامل فى حالة ظهور أى إصابة لأى طالب، موضحة أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالمرض وأقل تأثرا به.
وناشدت هالة زايد، الجميع بضرورة تفعيل وسائل الدفع الإلكترونى، وتجنب ملامسة النقود والحفاظ باستمرار على نظافة الأيدى وعدم ترك القمامات على الأسطح والتخلص منها بشكل آمن.
وأوضحت وزيرة الصحة، انه من الوارد الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا معا مما يزيد من شدة الإصابات، مضيفة أنه بالتحاليل والأشعات، والخبرة الكافية، اصبح لنا القدرة في تحديد كل إصابة علي حدة.